Mustafa Denizli: Bunları telafi edeceğiz

22 Ekim 2021 Cuma 23:01 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 23:01

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Pas hataları yaptıklarını vurgulayan Denizli, "Geride bıraktığımız 10 maçta beraberlik almadık. Süper Lig'de birçok veride çok iyi pozisyondayız fakat bir tane önemli konuda, pas kaybında da ilk sıradayız. Gol beklentisi en yüksek olan takımız, rakip kaleye en çok giden takımız fakat pas hatalarıyla rakibe kontra şansı verdiğimiz birçok oyun oldu. Bugün oyun ortada geçti esasında. Neticede, bugün itibariyle defansın ortasında sürekliliği olan arkadaşların aramızda olmaması, bazı pozisyonlarda bizi zoraki değişikliğe itiyor. Özellikle yediğimiz ilk golde yaptığımız bir anlık konsantrasyon kaybı, sonucu büyük ölçüde belirledi. 2. yarıda daha iyi başlangıç yaptık fakat bazen bunları değerlendiremezseniz rakip değerlendirmesini bilir." dedi.

Daha iyi noktalara geleceklerinin sözünü veren deneyimli hoca, "10 hafta sonunda, maç başına 1,5 puanla gidiyoruz, bunu yukarı çıkaracağız. Bu takıma gönül verenler bilsin, bunları yaşayacağız fakat düşündüğümüz hedeflerden asla uzaklaşmayacağız. Bunları telafi edeceğiz. Bu takımın iyi yolda olduğunu ben de biliyorum futbolcularım da biliyor. Bazı bölgelerde alternatifimiz yok. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlarımız döndüğünde bu gidişat dönecektir. Galibiyetleri nasıl unutuyorsak bunu da unutmak mecburiyetindeyiz. Pozisyonlar da geldi ancak kaybettiğimiz bir maç, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.