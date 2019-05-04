23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Denizli: Fenerbahçe kazanmayı hak etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, müsabakada daha fazla üreten ve isteyen sarı-lacivertli takımın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlu bir 90 dakika oynadıklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı, bunun üzerine yaptık. Ama hazırlıklarımızın sonuca gitmesi performansla paraleldir. Bu sezon oynadığımız bazı karşılaşmalarda hak etmediğimiz sonuçlar aldık. Ancak bu maç için bu ifadeyi kullanmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Müsabakada Fenerbahçe'den daha az pozisyon bulduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe bizden daha fazla üretti ve istedi. İkinci yarıda Stipe Perica'nın karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki değişebilirdi. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum ve isteği, bizi geçmesi için yeterliydi. Fenerbahçe hak ettiği bir sonuç aldı. Biz de hak ettiğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Üzülüyoruz ama neticede rakibin oynamasına müsade ederseniz bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Yediğimiz gollerin hepsi VAR ile tespit edilen kritik goller oldu. Oyun ve sonuç olarak da beklemediğimiz bir 90 dakika yaşadık."

Sağlık Bakanlığı iftar ve sahur için örnek masa kurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Fahrettin Altun'dan şehitler için taziye mesajı

Fahrettin Altun'dan şehitler için taziye mesajı

Mecidi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Mecidi'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Lise öğrencileri geliştirdi

Lise öğrencileri geliştirdi

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Halk Ekmek pidesinin fiyatı belli oldu

Başkan Erdoğan'dan 3 dilde 'İsrail' mesajı

Başkan Erdoğan'dan 3 dilde 'İsrail' mesajı

'Hainlerin kökü kazınmalıdır'

'Hainlerin kökü kazınmalıdır'

Katil İsrail'in saldırılarında Filistinli bir bebek şehit oldu

Katil İsrail'in saldırılarında Filistinli bir bebek şehit oldu

Venezuela'da askeri helikopter düştü

Venezuela'da askeri helikopter düştü
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz´da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu´na mehter marşını söyledi

15 Temmuz´da mağdur olan Japon çocuk Çavuşoğlu´na mehter marşını söyledi

Henüz 2 yaşında, resimleri binlerce dolara satılıyor

Henüz 2 yaşında, resimleri binlerce dolara satılıyor

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Pistten çıkarak nehre sürüklendi

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

Nesli tükenmekte olan ceylanlara bahçesinde bakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA