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Mustafa Denizli: Girdiğimiz pozisyonların yüzde 70-80'ini gole çevirdik

Spor Toto Süper Lig 9'uncu hafta karşılaşmasında Kasımpaşa kendi sahasında Akhisarspor'u 5-0 yendi. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan basın mensuplarının karşısına çıktı.

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Evlerindeki ikinci maçı da düşündükleri şekilde bitirdiklerini söyleyen Denizli, "İyi futbol ve galibiyet var. İlk yarı tempo düşüktü. İlk golden sonra bize güven ve rahatlık geldi. Girdiğimiz pozisyonların yüzde 70-80'ini gole çevirdik. Bu, son derece önemli. Üst sıralardaki yerimizi korumak için kazanmaya devam etmeliyiz. Gelecek maçlarda da aynı görüntüyü sürdürmek istiyoruz. Uzun bir yolcukluk ve  zorlu rakipler var. İnşallah böyle devam ederiz" dedi.

Milli takımlarda yer alan 6 oyuncusunun Akhisarspor maçına sadece 2 gün hazırlanabildiğini belirten Denizli şöyle konuştu: "Milli takım arası sıkıntılıydı. Düşük tempoda çalıştık. Ancak onlardan beklediğim tüm verimi aldım. Tek temennim, sakatlıksız dönmeleriydi. İşimiz Kasımpaşa camiasını mutlu etmek. Güzel bir atmosfer oluşturuyoruz. Umarım her geçen hafta taraftar sayımızı da artırırız."

ARSLAN: "3 GOLÜN ASİSTİNİ BİZ YAPTIK"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise şu ifadeleri kullandı: "Müsabaka öncesi yaptığımız planı uygulayamadık. Ağır bir skor oldu. İlk yarı için olumlu şeyler söyleyebiliriz. Öne de geçebilirdik ama golü yedikten sonraki reaksiyon olmadı. Suni teneffüse cevap vermeyen bir hasta düşünün. Biz de aynı şekildeydik. İlk golden sonra maçın defterini kapattık. Yediğimiz gollere reaksiyon gösteremediğimiz için üzgünüm. Maçta 3 golün asistini biz yaptık. Bu talihsiz ve acı. Bu durumu acı çeke çeke düzeltmek zorundayız. Başka şansımız yok. Kasımpaşa'yı ve Mustafa Denizli'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ancak Spor Toto Süper Lig bizim için çok daha önemli."

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