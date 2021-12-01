İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2021 Çarşamba / 26 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,1065
  • EURO
    14,8322
  • ALTIN
    749.19
  • BIST100
    1850.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Denizli: Her şeye rağmen turu geçmek güzel
Spor

Mustafa Denizli: Her şeye rağmen turu geçmek güzel

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2-0 geriye düştüğü müsabakada Manisa FK'yı 4-2 yenerek adını 5. tura yazdıran Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, kupada yola devam etmenin kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

AA1 Aralık 2021 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:06
ABONE OL

Mustafa Denizli, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dünkü karşılaşmanın kendileri için ilk yarısının "siyah", ikinci devresinin ise "beyaz" olduğunu belirtti.

Kupa maçlarında iyi konsantre olunmaması durumda sürprizlerin yaşanabileceğini bildiren Denizli, şunları kaydetti:

"Sürpriz yaşayabilirdik ancak devrede toparladık. Normal şartlarda geçmemiz gereken bir turdu, bunu biraz geciktirdik, sinirlendik ancak bunu kendimiz yaptık. Kupada yola devam etmek önemliydi. İyi mücadele ettik, özellikle ikinci yarı ofansif aksiyonlarımız ve mücadelemiz güzeldi. Fırsat verdiğimiz arkadaşlar ellerinden gelenleri yapmaya çalıştılar ama istediğimiz sonucu alamadık. Bazı arkadaşlarımızı dinlendirmek istiyorduk ancak mecburen onların da oyuna dahil olmasıyla sonuca rahat ulaştık. Her şeye rağmen turu geçmek güzel. Turu geçtiğimiz için mutluyuz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.