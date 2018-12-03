Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Denizli: Kadıköy'de alınan 1 puana üzülmedik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli,Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında konuştu.

Kadıköy'de alınan 1 puanın önemli olduğunu belirten Denizli, "Net bir şey söylemem mümkün değil. Maçı kaybetmek de mümkündü, 1 puanı kazanç olarak da görebilirsin. Doğru kullanamadığımız toplar oldu. Fenerbahçe'nin karşı tarafından baktığında, büyük takımın geriye dönüşü sonrasında maçın kurtarılması bizim için önemli. Sonuçta ne sevindik, ne üzüldük dediğimiz bir maçı geride bıraktık. Yoğun bir maç trafiğine giriyoruz. Nereden bakarsan bak, Kadıköy'de Fenerbahçe'den alınmış 1 puan esasında kayıp 2 puandan önce gelir" dedi.

Tartışmalı penaltı pozisyonu ile ilgili hakemlerin yanında duran deneyimli hoca, "Penaltı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değil. Hakemler hata yapabilir, bunun niyetle çalınmış bir düdük olmadığını biliyorum ben. Neticede hatalar varsa, düzeltmek için yeni bir sistem geldi. Hakemlerimiz ile bu ligi götüreceğiz, onlara güvenimiz tam. Onların hatasıyla maç kaybetsek de, onlarla ilgili düşüncemiz değişmez" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi Yarımada´yı ´koruma´ hamlesi

Tarihi Yarımada´yı ´koruma´ hamlesi

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA