Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Denizli, Kasımpaşa ile ilk antrenmanına çıktı

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Cuma günü Göztepe'yi konuk edecek Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Mustafa Denizli yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.  
 
Lacivert-beyazlı ekibin internet sitesinde yer alan habere göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki idmanda Mustafa Denizli takımın başında yer aldı. 
 
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma ve baskı çalışmasının yapıldığı antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı. 
 
Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Murat Can Yıldız ve Enes Sarı kaleci antrenörü Halit Matlı ile ayrı olarak çalıştılar.
 
Kasımpaşa hazırlıklarına yarın 17.30'da yapacağı idmanla devam edecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA