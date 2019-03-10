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Mustafa Denizli: Kazanabilseydik düşündüğümüz hedefe ulaşabilecektik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinden puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

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Yıllardır Göztepe deplasmanlarının çok zorlu geçtiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Geçen hafta Trabzonspor'la berabere kaldık. Bugün çok zor deplasmanda kaybetmedik. Dolayısıyla kötü bir seriyi geride bıraktık. Futbol olarak bölüm bölüm iyi işler yaptım. İzmir'de Göztepe karşısında zorlanmamak mümkün değil, rakibimize cevap vermeye çalıştık. Ben bu şehrin insanıyım. Göztepe'yi de Altay'ı da hep takip ediyorum. Kendi takımımın da onların da başarılı olmasını istiyorum. Önümüzde ciddi haftalar var. Ligin nasıl zorlu geçtiğini görüyoruz. Kazanabilseydik, düşündüğümüz hedefe ulaşabilecektik. Gelecek haftalarda bu hedefe ulaşmak için kazanmalıyız. Oyunumuzu bir nebze geliştirmeliyiz" dedi.

TUNA: "KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, 0-0 biten Kasımpaşa maçının ardından Süper Lig'de kalan tarafın kendileri olacağını iddia etti. Haftaya düşme hattında girdiklerini belirten Tuna, "Tek arzumuz bu maçı kazanıp buradan kurtulmaktı. Maç boyunca 31 orta yaptık, ceza sahası içinde 8 önemli şut pozisyonu bulduk. Göztepe'nin inanılmaz tutkulu taraftarı yine yanındaydı, onlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün kazanan bir Göztepe olarak burada olmak isterdik, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Herkesin şuna inanması lazım, Bu takım ligde kalacak. Son hafta oynanacak Ankaragücü maçının ardından gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlamış olacağız. Buna çok eminim, kimse endişe etmesin. Göztepe Süper Lig'de yoluna devam edecek" diye konuştu.

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