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Spor

Mustafa Denizli: Mağlubiyeti hak ettik

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya 4-1 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Ekim 2021 Pazar 18:46 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 18:46
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Mustafa Denizli, Gaziantep FK'ya 4-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, güzel üç haftayı geride bıraktıktan sonra mağlup olmanın kendilerini üzdüğünü söyledi. Geride kalan haftalarda ciddi rakipleri mağlup edip, güzel görüntü verdiklerini anlatan Denizli, şöyle konuştu:

"Bugün bireysel olarak da takım olarak da mağlubiyeti hak ettik. Bu futbolda doğaldır. Maçtan önce skorlara takılmam, kazanıp kaybetmek önemlidir. Ortaya koyduğumuz futbol, rakibimizin isteğine yardımcı oldu. 8 hafta sonunda düşündüğümüz yerdeyiz. Hedefimize mutlaka varacağız. 15-20 gündür bazı arkadaşlarımız yoktu, onları riske etmedik. Dolayısıyla bugün kaybettiğimiz için üzülüyoruz. Takım olarak iyi görüntü vermedik. İyi mücadeleyi ortaya koyamadık, bunu değerlendireceğiz. Kendimizi çek etmemiz lazım, iyi sonuçlardan sonra düşüncelerimiz davranışlarımızda bir takım eksiklikler olabilir bu maçlar onları çek etme fırsatı veriyor."

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