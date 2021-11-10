Mustafa Denizli şampiyonluk favorisini açıkladı! 25. hafta...

10 Kasım 2021 Çarşamba 07:30 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 07:30

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TRT Spor'a konuştu. Ligin ilk 12 haftasını değerlendiren tecrübeli hoca, şampiyonluk favorisini de açıkladı. Tecrübeli teknik adam, " Trabzonspor bu çizgisini devam ettirirse 24. veya 25. haftada ligi bitirir." ifadelerini kullandı.

SERİ GALİBİYETLERE İNANIYOR



Sezona çok iyi başlayan ancak son 5 haftada 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibinin tecrübeli hocası kendileri adına gelecek adına iddialı açıklamalarda da bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, önümüzdeki haftalarda seri galibiyetler alacaklarına inandığını belirterek, "Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. O grupla aramızda çok puan farkı yok, olan farkı da kapatacağız" dedi.