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Spor

Mustafa Denizli şampiyonluk favorisini açıkladı! 25. hafta...

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ligin şampiyonluk favorisini açıkladı. Tecrübeli hoca, 'Trabzonspor bu çizgisini devam ettirirse 24. veya 25. haftada ligi bitirir.' yorumunu yaptı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 07:30 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 07:30
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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, TRT Spor'a konuştu. Ligin ilk 12 haftasını değerlendiren tecrübeli hoca, şampiyonluk favorisini de açıkladı. Tecrübeli teknik adam, " Trabzonspor bu çizgisini devam ettirirse 24. veya 25. haftada ligi bitirir." ifadelerini kullandı.

SERİ GALİBİYETLERE İNANIYOR

Sezona çok iyi başlayan ancak son 5 haftada 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan İzmir ekibinin tecrübeli hocası kendileri adına gelecek adına iddialı açıklamalarda da bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, önümüzdeki haftalarda seri galibiyetler alacaklarına inandığını belirterek, "Avrupa'ya gitmeyi hedefliyoruz. O grupla aramızda çok puan farkı yok, olan farkı da kapatacağız" dedi.

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