Mustafa Denizli: Şu anda Göztepe - Altay rekabeti bitti, onlar bizim her zaman dostumuz

17 Eylül 2021 Cuma 23:10 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 23:10

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

"İzmir derbileri böyledir. Esasında çok tempolu başladık, iki karşılıklı penaltı, bizim için biraz tempoyu düşüren faktör oldu, Göztepe için olumlu dönüş oldu penaltı. Bugün bizim 2. yarıdaki tempomuza Göztepe'nin de, başka bir takımın da cevap vermesi zordu. İzleyenler için güzel oldu, Altay taraftarları için farklı oldu. Şu anda Göztepe - Altay rekabeti bitti, onlar bizim her zaman dostumuz. Saha içi rekabet hep devam edecek. Daha üretken olabilirdik ama bu maç geri dönüş maçı oldu, 2. yarıda yüksek tempoyla döndük. Hem futbolcularımı, hem rakibi kutluyorum. Bazen gözler farklı görür. 18 yıl aşağı yukarı kaptan olarak bu maçların içinde oldum, Altay maçları Göztepe için önemlidir, İzmir adına güzel bir gece oldu desek bir kısmı üzülür, bir kısmı sevinir." dedi.

Altay taraftarlarına mesajı sorulan deneyimli hoca, "Taraftar bu takımı sevdi, bu takım da taraftarını sevdi. Yeni bir kadroyuz, 10 tane yeni arkadaşımız var, 3 Türk şartıyla oynamak sizi zaman zaman zor durumda bırakıyor. Seçenekleri doğru kullanmak mecburiyetindeyiz, onu da daha doğru kullanacağız." diye konuştu.