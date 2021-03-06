Mustafa Denizli Süper Lig'de düğümün çözüleceği haftayı duyurdu

06 Mart 2021 Cumartesi 23:30 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:30

Kariyerinde üç büyük İstanbul takımına da şampiyonluk yaşatan Mustafa Denizli, yeni tip koronavirüs gölgesinde oynanan futbolun lezzet vermediğini söyledi. Denizli, "İki günde maç oynanması tuhaf gelmiyor. Bu, bizim yeni yaşadığımız bir durum. Avrupa bunu yıllardır yaşıyor. Kadroları geniş olan takımlar bunlara rahatlıkla hazır olur. Kadroları dar olan takımlar da bunlara hazır olabilir. Programlamaları iyi yaptıktan sonra maçlarda herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Futbolun önemli unsuru olan seyirciden yoksun maçlar lezzet vermiyor. Oynanan futbol da lezzet vermiyor" ifadelerini kullandı.

VAR ADALETLİ

Video Yardımcı Hakem tartışmaları hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, "Bir pozisyon hakkında karar vermek için futbol dünyasının içindeysen hakem olmana gerek yok. Yüreğe ihtiyacın var. Net bir şekilde gördükleri pozisyonları değerlendiremeyen, maçın orta hakemini ikaz edemeyen... Son zamanlarda orta hakeme bu ikazlar yapılmıyor. Dolayısıyla birçok takım itiraz ediyor. VAR aslında adaletli bir sistem. Futbolu güzel yapan hakem kararlarının tartışılması. VAR gelince beklenti hakem hatalarının tartışılmamasıydı. Bunlardan da kaçıyorsa insanın aklı karışmaya başlıyor. Hakemi eskisinden daha fazla konuşmaya başlıyorsun" dedi.

MESUT YAKINDA ALIŞIR

Fenerbahçe 'nin süper yıldızı Mesut Özil hakkında konuşan 71 yaşındaki futbol adamı, "Kaliteli futbolcuların adaptasyon süreci kısalır. Bu tip futbolcuların adaptasyon süresi 3 haftadır. 3 ay derler o palavradır. Mesut Özil'in bugününü değerlendirdiğimiz zaman doğru sonuca varamayız. 10 aydır futbol oynamıyor ama bu çok önemli değil. Genel performansına baktığımızda çok başarılı bir performans. Çalışmalarını yapıyorsa bu süreci aşmış olması lazım. Mesut'un arkadaşlarını ve takımı tanıması uzun süre almaz. Kalitesiyle bu uyumu sağlar. Her geçen hafta fizik kapasitesini artırabilir" ifadelerini kullandı.

TÜM BÜYÜKLER YAŞADI

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti üzerine yorum yapan Denizli, "Uzun süre şampiyon olamamak tüm takımların yaşadığı bir süreç. Galatasaray 'ın mesela uzun bir süreci var, en fazla şampiyonluk yaşayan takım. Beşiktaş da yaşadı. Fenerbahçe de bu sıkıntıyı geçmişte yaşadı, şimdi yine yaşıyor. Camianın bu tip transferlere ihtiyacı vardı. Evdeki hesap bazen çarşıya uymaz. Çok transfer yaptığınız zaman bazen istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz" dedi.

SERGEN HOCA ÇOK ZEKİ

"Bu anlamda en rahatı Beşiktaş" diyen Mustafa Denizli, "Başlarında zeki bir hoca var. En iyi gözüken Beşiktaş. Sergen Yalçın farklı bir insan. Hem çok sevdiğim hem çok inandığım bir futbolcuydu. Son derece zeki bir insan. Sergen aldığı kararlarda beni arar. 'Böyle bir teklif var hocam, ne diyorsun' diye beni arar, fikrimi alır. Ben de bundan büyük mutluluk duymuşumdur. Beşiktaş'ın kadro yapısı geniş değil ama birbirine uyumlu futbolculardan kurulu" şeklinde görüş belirtti.

FATİH HOCA EN TECRÜBELİSİ

Galatasaray hakkında da konuşan deneyimli futbol adamı, "Fatih Hoca en tecrübelisi ve en başarılısı ama kadro sıkıntısı çekiyor. Ara transferde yapılan transferler kötü olmasa da Fatih Hoca'nın kafasındaki takımı çıkarmaya yetmedi. En fazla sıkıntıyı yaşayan Galatasaray lider durumda" dedi.

DÜĞÜM 39. HAFTADA ÇÖZÜLÜR

Son olarak şampiyonluk yarışı hakkında da fikirlerini aktaran 71 yaşındaki Denizli, "Bu yarış üçlü olarak devam eder. Bir adım önde gördüğüm var, o bende kalsın. Eski lig olsa '33'üncü haftada şu şampiyon olur' derdim ama şu an '39'uncu haftada şu olur' diyemem. 39'uncu haftada yarış iki takıma düşer" şeklinde konuştu.