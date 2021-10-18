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Spor

Mustafa Denizli'den Altay taraftarına teşekkür

Süper Lig takımlarından Altay, teknik direktör Mustafa Denizli'nin taraftara teşekkür açıklamasını internet sitesinde paylaştı.

AA18 Ekim 2021 Pazartesi 21:33 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 21:33
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Süper Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Biz sene başında bir hedef koyduk. Bu hedefe de emin adımlarla ilerliyor, her şartta oraya varacağımızı biliyoruz. Yeter ki taraftarımız arkamızda olsun, birlikteliğimizi kaybetmeyelim." dedi.

Denizli, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, VavaCars Fatih Karagümrük maçında bir takım ile tribünün nasıl bütünleşebileceğinin en güzel örneklerinden birini gördüklerini belirtti.

Kendilerini her an destekleyen taraftara teşekkür eden Denizli, şunları kaydetti:

"Bizi her zaman destekleyen Büyük Altay taraftarını geçmişte olduğu gibi gelecekte de mahcup etmeyeceğimizi iyi biliyorum ve taraftarımızın da takımımızı asla yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Altay'ın gücünü ve tarihini bilmeyenler, önümüzdeki günlerde bu konudaki gerçeği çok daha iyi görecekler. Dün gerçekleştirdiğimiz müsabakada gördük ki sonucu tayin etmek için sadece rakibi yenmek yetmiyor. Rakibin dışında başka unsurlarla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Ancak karşılaştığımız zorluk ne olursa olsun takımımızın gücünü ortaya koymamıza mani olamayacaktır. Biz sene başında bir hedef koyduk. Bu hedefe de emin adımlarla ilerliyor, her şartta oraya varacağımızı biliyoruz. Yeter ki taraftarımız arkamızda olsun, birlikteliğimizi kaybetmeyelim. İyi günde kötü günde, durumumuz ne olursa olsun bu birliktelikten daha önemli hiçbir şey yok."

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