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Mustafa Denizli'den Diagne açıklaması

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne hakkında açıklamalarda bulundu.

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Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıyı 29 puanla 4.  sırada tamamladıklarını ve hedefledikleri noktada devre arasına girdiklerini  hatırlatarak, "İkinci yarıya 2 mağlubiyetle başladık. Her takımın yaşayabileceği  bu tür haftalar olabilir. Bu, gayet doğaldır. İlk yarıda da hiç hak etmediğimiz  mağlubiyetler yaşadık. Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir maçlarında baskın  olan taraf kazanmadı. Sonuçlar daha farklı olabilirdi. İlk yarıda olduğu gibi  yakaladığımız pozisyonları gol yapmak zorundayız. Bunun için kalitemiz mevcut.  Hedeflerimizden asla sapmayız." ifadelerini kullandı.
 
Lacivert-beyazlı formayla ilk yarıda 20 gol kaydeden ligin en skorer  futbolcusu Mbaye Diagne'nin 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında  Galatasaray'a transfer olmasını da değerlendiren deneyimli teknik adam, "Başarılı  futbolculara talep olur. Başkanımız ve yönetimimiz de bu talepleri değerlendirdi.  Bu, hem idari hem de teknik heyetin aldığı bir karardır. Neticede takım ayakta.  Yoluna devam edecek. Diagne, ligin en golcü futbolcusu. Kasımpaşa'ya geldiği  günden bu yana çok iyi bir grafik gösterdi. Yurt içi ve yurt dışından çok  talipleri oldu. Kısmet böyleymiş. Hem kulüplere hem de futbolcuya hayırlı olsun."  diye konuştu.
 
Senegalli santrfor Diagne'nin sezon başından bu yana gol yollarında  sıkıntı yaşayan Galatasaray'da başarılı olacağını düşündüğünü aktaran 69  yaşındaki teknik adam, "Diagne, gözlemlerime göre bu tip atmosferlere alışkın bir  futbolcu. Her takımın kendine has ortamları vardır. Kasımpaşa'da daha az  taraftara oynuyordu ama Galatasaray'da beklentiler çok fazla. Diagne, kendi  içinde bir baskı yaşamazsa Galatasaray'da mutlaka başarılı olur."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Ara transfer döneminde yaşları 19 ile 24 arasında 6 oyuncu transfer  ettiklerini kaydeden Denizli, "Kasımpaşa'nın geleceğini göz ardı etmeden, daha  güçlü dönüşler sağlayabilmek adına genç futbolcular transfer ettik. Geleceği  parlak futbolcular aldık. Belki birkaç hafta uyum süreci yaşayabilirler. Zaman  içinde takıma büyük katkı sağlayacaklar. Ara transfer dönemindeki politika,  Kasımpaşa'ya önümüzdeki dönem itibarıyla çok şey kazandıracak. Bu, tamamen planlı  bir yürüyüştür." şeklinde görüş belirtti.
 
 "İlk 4-5 sıra için çok ciddi bir yarış olacak"
 
Mustafa Denizli, 19 haftası geride kalan Süper Lig'de ilk 4-5 sıra  için ciddi bir mücadele yaşanacağını aktardı.
 
Ligde şampiyonluk için maç başına 2,1 veya 2,2 puanın yeterli olduğunu  vurgulayan Denizli, "İlk yarıda gördük ki her takım birbirini yenebiliyor. Puan  hesapları bu sezon nokta atışlarıyla ortaya çıkmaz. Ancak ilk 4-5 sıra için çok  ciddi bir yarış olacağı kesin. Biz de o grupta yer almak istiyoruz. Bütün  hedefimiz, bizi Avrupa'ya taşıyacak bir klasman yeri elde etmek. Bunu mümkünse  Ziraat Türkiye Kupası'yla da sağlamak istiyoruz. İki kulvarda da yarışımız devam  ediyor." diye konuştu.
 
"Fenerbahçe, büyüklüğünden bir şey kaybetmez"
 
Mustafa Denizli, bu sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren  Fenerbahçe'nin büyüklüğünden bir şey kaybetmeyeceğini dile getirdi.
 
Galatasaray ve Beşiktaş'ın da daha önce Fenerbahçe gibi sıkıntılı  sezonlar yaşadığına dikkati çeken Denizli, "Onların büyüklükleri, zorlanmaları  manasını ortadan kaldırmaz. Çok büyük camialar. Ülkeye büyük katkıları olan  takımlar. Hepsinde görev yaptım. Biraz puan olarak geriye düşmekle,  büyüklüklerinden bir şey kaybetmezler. Bu kulüplerin zaman zaman böyle  mücadeleleri bile futbola renk katıyor. Bunlar, geçici dönemlerdir. Bu durumu  dünyada birçok kulüp yaşamıştır." ifadelerini kullandı.
 
Fenerbahçe'yi 2000-2001'de lig şampiyonluğuna taşıyan Denizli,  sarı-lacivertli kulübün, kendisinin göreve başlamasından bir sezon önce de çok  kötü bir dönem yaşadığının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:
 
"Ben de Pendikspor mağlubiyetinden sonraki sezon göreve başlamıştım.  Bu sezon da Ümraniyespor'a kaybettiler. Bunlar hakikaten sürpriz değil. Geçen  yıllarda Almanya'da kupa finalini 3. lig takımı oynadı. Kupada bu sezon  Bursaspor, Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü de ilk  turlarda alt lig takımlarına elendi. Kupa her şeye açık. Burada benim için bir  anormallik yok."
 
"Altyapıda görev üstlenebilirim"
 
Mustafa Denizli, teknik direktörlük kariyerinin ardından altyapı  organizasyonlarında görev üstlenebileceğini aktardı.
 
Daha zor şartlarda ve iyi çalışma koşullarıyla altyapıdan yetişen eski  bir futbolcu olduğunu hatırlatan Denizli, "Son yıllardaki süreç gösterdi ki  altyapıda bu çark böyle dönmeyecek. Laf olsun diye altyapı dediğiniz zaman öyle  kalır. Altyapıda görev üstlenebilirim. Altyapı başka bir şeydir. Başkanımız,  transferden gelen paranın bir kısmını bu kulübün geleceği için ayırmakta. Çok  ciddi bir planlamayla bunun dönüşü mutlaka sağlanacaktır." değerlendirmesinde  bulundu.
 

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