İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2021 Çarşamba / 24 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,287
  • EURO
    9,7954
  • ALTIN
    482.984
  • BIST100
    1469.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Denizli'den Eren Erdoğan'a tam not
Spor

Mustafa Denizli'den Eren Erdoğan'a tam not

Fenerbahçe maçının son dakikalarında oyun girip etkili bir performans sergileyen Altay'ın genç oyuncusu Eren Erdoğan, teknik direktör Mustafa Denizli'nin gözüne girdi.

DHA1 Eylül 2021 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:59
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Altay'da son olarak iç sahada oynanan Fenerbahçe maçının son bölümünde oyuna alınan genç futbolcu Eren Erdoğan, kısıtlı sürede sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından 83'üncü dakikada Cebrail'in yerine oyuna alınan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 90+4'üncü dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruş çok az farkla gol olmamasına rağmen gösterdiği cesaretle alkış topladı.

Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Altay formasıyla ilk Süper Lig maçıma çıktım. Bana forma şansı veren hocama teşekkür ederim. Her zaman daha yükseğe" ifadelerine yer verdi.

Altyapıdan yetişen Eren, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 maçta 179 dakikada görev alıp 3 gol, 1 asistle oynadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.