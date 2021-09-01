Mustafa Denizli'den Eren Erdoğan'a tam not

DHA 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:59 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 13:59

Süper Lig ekiplerinden Altay'da son olarak iç sahada oynanan Fenerbahçe maçının son bölümünde oyuna alınan genç futbolcu Eren Erdoğan, kısıtlı sürede sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından 83'üncü dakikada Cebrail'in yerine oyuna alınan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 90+4'üncü dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruş çok az farkla gol olmamasına rağmen gösterdiği cesaretle alkış topladı.

Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük Altay formasıyla ilk Süper Lig maçıma çıktım. Bana forma şansı veren hocama teşekkür ederim. Her zaman daha yükseğe" ifadelerine yer verdi.

Altyapıdan yetişen Eren, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 maçta 179 dakikada görev alıp 3 gol, 1 asistle oynadı.