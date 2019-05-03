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Mustafa Denizli'den Fenerbahçe'ye gözdağı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın karşılaşacaklarını Fenerbahçe maçının Avrupa kupalarına katılma hedefleri doğrultusunda çok önemli olduğunu belirtti.

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Mustafa Denizli, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, iki takım için de yarın akşam önemli bir maç olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an ligin üstünde, altında ve ortasında önemli bir yarış var. Biz de Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden takımlar arasındayız. Fenerbahçe maçı bu durumdan dolayı bizim açımızdan son derece önemli. Rakibimiz zorlu bir dönemden geçiyor. Her iki takım açısından önemli bir İstanbul derbisi. Biz Kasımpaşa olarak oyunumuzu ve neyi istediğimizi iyi biliyoruz. Ümit ediyorum ki yarın akşam taraftarlarımız futbol adına önemli şeyler göreceklerdir. Takımımızda bu potansiyel var."

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