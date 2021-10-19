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Spor

Mustafa Denizli'den mesaj: ''Altay'ın gücünü ve tarihini bilmeyenler...''

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Karagümrük'e 1-0 yenildikleri maçla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam 'Gördük ki sonucu tayin etmek için sadece rakibi yenmek yetmiyor. Rakibin dışında başka unsurlarla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz.' dedi.

DHA19 Ekim 2021 Salı 10:55 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 10:55
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Süper Lig'de son olarak evinde Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama ile siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Fatih Karagümrük maçında takım ile tribünün nasıl bütünleştiğinin en güzel örneklerinden birini gördüklerini söyleyen teknik direktör Denizli, "Bizi her an desteklemekten geri durmayan taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi her zaman destekleyen Büyük Altay taraftarını geçmişte olduğu gibi gelecekte de mahcup etmeyeceğimizi iyi biliyorum. Ve taraftarımızın da takımımızı asla yalnız bırakmayacağına inanıyorum" dedi.

"Altay'ın gücünü ve tarihini bilmeyenler, önümüzdeki günlerde bu konudaki gerçeği çok daha iyi görecekler" mesajı veren teknik patron Mustafa Denizli, "Gördük ki sonucu tayin etmek için sadece rakibi yenmek yetmiyor. Rakibin dışında başka unsurlarla da mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Ancak karşılaştığımız zorluk ne olursa olsun takımımızın gücünü ortaya koymamıza mani olamayacaktır. Biz sene başında bir hedef koyduk. Bu hedefe de emin adımlarla ilerliyor, her şartta oraya varacağımızı biliyoruz. Yeter ki taraftarımız arkamızda olsun, birlikteliğimizi kaybetmeyelim. İyi günde kötü günde, durumumuz ne olursa olsun bu birliktelikten daha önemli hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

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