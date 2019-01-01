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Mustafa Denizli'den Sinan Gümüş'e kanca

Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Sinan Gümüş'ü Kasımpaşa'nın istediği öğrenildi.

SON KARAR TERİM'İN

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin genç golcüyü ısrarla istediği bildirildi. Transferle ilgili son kararı Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in verecek.

(Takvim)

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