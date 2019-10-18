- Hocam; Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda Arnavutluk'u aştıktan sonra Fransa'ya da yenilmedi ve liderliğini sürdürdü. İzlanda'ya karşı ne yaparız? Beraberlik yeter diyenler çoğunlukta. Oysa liderlik bize yakışmaz mı?

"Artık bu yolun başka çıkışı yok, grubu lider bitireceğiz. İzlanda'yı da yeneceğiz, Andorra'yı da. Bunun dönüşü yok. Nehirleri geçmişiz, Arnavutluk ve Fransa önünde dimdik ayakta kalmışız, derede boğulmak bize yakışmaz. Lider olursak hem bu ülkenin psikolojisinin yükselmesine katkıda bulunacağız hem de ülke puanına büyük katkı yaparak ilerde doğabilecek grup tehlikelerinin de önüne geçmiş olacağız. Her yönden İzlanda maçı önemli. Ben kendim de yaşadım, Fransa gibi bir favori takımdan 4 puan almanın yaratacağı sevinç çok önemlidir"

- Biliyorsunuz, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle asker selamı veren futbolcularımıza UEFA soruşturma açtı. Oysa Fransa Milli Takımı'nın Cumhurbaşkanı Macron'u ziyaretinde Griezmann da terör olayı ertesinde asker selamı vermiş ceza almamıştı. Gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz?

"Avrupa ve UEFA'nın şunu bilmesi lazım. Bu ülke 30 yıldır asker selamı veriyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde 30 yıldır terörle mücadele edilmiyor. Biz ölümüzde, dirimizde, bayramlarımızda, cenazelerimizde asker selamı veririz. Yeni bir hadise değil bu"

"Türkiye Liglerinde de asker selamı öyle alışılmıştır ki her gol atan futbolcu taraftarına gider asker selamıyla sevincini paylaşır. UEFA'nın bu duruma ceza vereceğini sanmıyorum. Sadece Fair Play kurallarına atıfta bulunularak, bir uyarı ya da ihtar verilebilir. Bundan daha fazlası siyasi emellerin bir sonucu olur. Dünyada öyle ülkeler var ki hepsinin ayrı ayrı gol ve başarı sevinçleri var. Hepsine birden ceza versinler o zaman"

- Sizin çalıştırdığınız Tractor Sazi takımında Türk Barış Harekatını desteklediği gerekçesiyle bir futbolcunun federasyonca cezalandırıldığı haberi geldi. Ne diyorsunuz?

"Futbolcumuzdan sadece savunma istendi, henüz bir ceza, yaptırım kararı yok. Bir şey çıkacağını da sanmıyorum"

- Türk Milli Takımı'nın başarıları İran'da nasıl değerlendiriliyor? Komşu ülkede milli takımımızın maçlarına futbolseverlerin TV'lerde yoğun ilgisi var mı?

"İran'da Türk Milli Takımının Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlarına inanılmayacak derecede büyük bir ilgi var. Sanki kendileri kazanmış gibi seviniyor, bayram yapıyorlar. Salon ve kafelerde TV başlarında kalabalıklar birikiyor, attığımız goller ve kazandığımız başarılardan sonra adeta bayram yapılıyor"

-Hocam; gelelim ligimize. UEFA kriterlerine göre 3 büyükler mali yönden yüzde 100 riskli takımlar arasında gösteriliyor. Niye böyle iflas durumuna geldik?

"Bu kulüplerin kötü durumu, asker selamının tarihçesi kadar eski. Şerbetliyiz biz, batmayız. Kötü yönetiriz, batarız, gelirimiz fazla olur, bol keseden harcarız, bitirmeye çalışırız. Ama artık ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları gerektiğini birkaç yıldır anladılar, harcamalar artık ister istemez bir raya oturacak, başka çareleri yok"

- Türkiye'de nedense alt yapıda başarılı oyunculara üst yapıda şans tanınmıyor. Çarpıcı örnek, Milli Takımın defans yıldızı Merih Demiral. F.Bahçe'de yüz bulamayınca Portekiz Bölgeselden Alcanenense'ye, başarıp Sporting Lizbon'a geçti. Şimdi Juventus'ta.

"Vallahi bunu görmeyen gözlere çalışmayan beyinlere sormak gerek. Ben G.Saray'ı çalıştırırken, Bülent, Tugay, Okan başta olmak üzere 7 futbolcuyu (A) takıma kazandırmıştım. 17-18 yaşlarındaydılar, Türk futbolunun yıldızları oldular. İşin sırrı altyapıda ama yöneticilerimiz ve hocalarımız hazır adamla çalışmayı yeğliyor"

- Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Denizlispor, Yücel İldiz'i gönderip Mehmet Özdilek'i getirdi. Bu hafta F.Bahçe maçı var. Göztepe ise Başakşehir'e gidiyor. Ne yaparlar?

"Değişik grafikler gösteren iki takım Denizlispor ile Göztepe. Denizlispor iyi başladı, gerisini getiremedi. Göztepe kötü başladı, toparlandı, düzeldi. Denizli'de Yücel İldiz hocaya yapılanı hoş karşılamadım. Buradan Mehmet Özdilek'e karşı olduğum sanılmasın. Yöneticilerin bu anlayışı, vefasızlığı ve çabuk demoralize oluşları nedeniyle Türkiye, teknik adam yetiştirmede çok zorlanacak. Göztepe, yakaladığı ivmeyi Başakşehir önünde de devam ettirmelidir, ettirebilir de. Son haftaların en formda iki takımının mücadelesini izleyeceğiz. Başakşehir çok iyi bir takım. İlk haftalardaki sonuçlar kadro kapasitesinin karşılığı değildi, düzeldi. Crivelli ve Visca son derece tehlikeli golcü oyuncular"

-Hocam Galatasaray'da son derece garip şeyler oluyor. Önce Fatih Terim ile başkan Mustafa Cengiz'in araları açıldı. Ardından Ali Sami Yen'i anma töreninde Cengiz ile Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu birbirlerini ittiler. G.Saray'ın yapısını çok iyi bilen birisi olarak nasıl yorumluyorsunuz?

"Alışık olmadığımız olaylar bunlar. Galatasaray çok büyük camiadır. Kolay kolay polemiklere girilmez. Ama bu son tablolar kulüpte bazı sıkıntıların olduğunu gösteriyor. Ama kısa sürede toparlanırlar, uzlaşarak sorunları çözerler. Zaten büyük kulüplerin özelliği budur"

-Beşiktaş Fikret Orman'ın istifasıyla olağanüstü genel kurula gidiyor. Ancak başkan adayları Ahmet Nur Çebi ile Serdal Adalı zaten Orman'ın yönetimindelerdi. Mali yönden borç batağındaki Beşiktaş'ı kurtarabilirler mi?

"Oldukça kötü bir tablo var. Ahmet Nur Çebi yakından tanıdığımız önemli bir isim. Serdar Adalı ile birlikte çalıştım. Özelliklerini iyi taraftarını çok iyi bilirim. Böyle olaylardan çıkışta lokomotif futbol takımı ve taraftardır. Takım ligde iyi sonuçlar alırsa durum düzelir. Taraftar zaten bildiğimiz gibi takımını çok seven. Dileriz durumu toparlarlar"