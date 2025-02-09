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Spor

Mustafa Erhan Hekimoğlu: Hocamıza teşekkür ederim

Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, 2-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

9 Şubat 2025 Pazar 01:11 - Güncelleme:
Mustafa Erhan Hekimoğlu: Hocamıza teşekkür ederim
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAVA SOĞUKTU, O BİRAZ ZORLADI"

Mücadeleyi değerlendiren Hekimoğlu, "Takım havası çok iyi. Tüm maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Hava soğuktu, o biraz zorladı. Ama oyuna girince alıştık. Güzel geçti, tüm takımı kutluyorum." dedi.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Hocası Solskajer'e teşekkür eden genç yıldız, "Hocamıza bana süreleri verdiği için teşekkür ederim. Genç oyuncular için bu süreler çok değerli. En iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Hoca da bize çok destek çıkıyor, güveniyor. İlgisi de çok iyi. Bu şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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