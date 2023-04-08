Mustafa Eskihellaç: Hak ettiğimiz yerde değiliz

Kasımpaşa'nın başarılı oyuncularından Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor galibiyeti sonrası açıklamada bulundu.

Eskhellaç maç değerlendirmesinde, "Biraz zor durumdayız. Bence bizim hak ettiğimiz sıralama değil. Güzel başladık, devam ettik, üstün oynadık, pozisyonlar bulduk. İstediklerimizi sahaya yansıttık. Bütün maçlar zor, maksimum puanı alıp. Ligi hepimizin mutlu olacağı yerde bitirmek istiyoruz." sözlerini kullandı.

Eskihellaç ayrıca depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyasporlu Ahmet Eyüp'ü de anarak, "İkinci konu da 2 ay önce hepimizin yaşadığı deprem felaketi var. Ben de çok yakın bir arkadaşımı Ahmet Eyüp'ü kaybettim. Allah'tan ona rahmet diliyorum. Çok seviyordum onu, çok özlüyorum. Attığım golü de ona armağan ettim ama maalesef hakem iptal etti. Bana yaptığı arkadaşlık için teşekkür ederim ona. Rabbim mekanını cennet eylesin." açıklamasını yaptı.