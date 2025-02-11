İSTANBUL 5°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2025 Salı / 13 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0291
  • EURO
    37,1998
  • ALTIN
    3366.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Eskihellaç: Sanki futbola yeniden başladım
Spor

Mustafa Eskihellaç: Sanki futbola yeniden başladım

Trabzonspor'un Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Mustafa Eskihellaç, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 00:38 - Güncelleme:
Mustafa Eskihellaç: Sanki futbola yeniden başladım
ABONE OL

Trabzonspor'un Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Mustafa Eskihellaç, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor formasıyla ilk maçındaki duygularından söz eden Eskihellaç, "Neler hissettiğimi anlatmam çok zor, sanki futbola yeniden başlamış gibi hissettim. Bu kulübün, şehrimin, bizim mutlu olmaya ihtiyacı var. İnşallah daha da güzel günler görürüz." dedi.

Trabzonspor'a transferi hakkında konuşan 27 yaşındaki oyuncu "Bir an önce gelmek isteyince bazen yanlış kararlar veriyorsun. Hamdolsun bir şekilde geldim, birkaç aksilik oldu ama geldim. Gaziantep'e orada bulunduğum sürece bana kardeşleri gibi hissettirdikleri için teşekkür ederim. Onlara da başarılar diliyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.