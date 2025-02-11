Mustafa Eskihellaç: Sanki futbola yeniden başladım

Trabzonspor'un Gaziantep FK'den kadrosuna kattığı Mustafa Eskihellaç, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor formasıyla ilk maçındaki duygularından söz eden Eskihellaç, "Neler hissettiğimi anlatmam çok zor, sanki futbola yeniden başlamış gibi hissettim. Bu kulübün, şehrimin, bizim mutlu olmaya ihtiyacı var. İnşallah daha da güzel günler görürüz." dedi.

Trabzonspor'a transferi hakkında konuşan 27 yaşındaki oyuncu "Bir an önce gelmek isteyince bazen yanlış kararlar veriyorsun. Hamdolsun bir şekilde geldim, birkaç aksilik oldu ama geldim. Gaziantep'e orada bulunduğum sürece bana kardeşleri gibi hissettirdikleri için teşekkür ederim. Onlara da başarılar diliyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.