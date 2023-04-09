Mustafa Eskihellaç'dan Filistin'e destek!

Süper Lig'de Kasımpaşa forması giyen deneyimli oyuncu Mustafa Eskihellaç, kendi sahalarında 2 golle kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından maç sonu açıklamalarda bulundu.

'DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR SUÇ İŞLENİYOR FAKAT BÜTÜN DÜNYA GÖZLERİNİ KAPATMIŞ'

Maçtan ziyade İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara yönelik uyguladığı zulümle ilgili konuşulması gerektiğini söyleyen deneyimli futbolcu açıklamalarında, "Maça geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. İki şeyden bahsedeceğim. Birincisi Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da olanlar. Dünyanın gözü önünde bir suç işleniyor fakat bütün dünya gözlerini kapatmış. Ama Allah'ın yardımı yakındır. Oradaki kardeşlerimize Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah bu zulüm en kısa zamanda sona erer. Dualarımız onlarla." ifadelerine yer verdi.