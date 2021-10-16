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  • Mustafa Gürsel: Bu şekilde oynamayı sürdürürsek, sonuç da otomatikman gelecektir
Spor

Mustafa Gürsel: Bu şekilde oynamayı sürdürürsek, sonuç da otomatikman gelecektir

TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

16 Ekim 2021 Cumartesi 16:50 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:50
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Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

İkinci yarıda kontrolün ve atak üstünlüğünün kendilerinde olduğunu kaydeden Gürsel, şöyle konuştu:

"Penaltıyı değerlendiremedik, bugün nasip böyleymiş. Hep iyi oynamayı istiyoruz. Futbolda bazen iyi de oynasan böyle sonuçlar oluyor. Bizim amacımız gelen taraftarımıza iyi bir takım seyrettirmek. Bu mücadeleyi, oyun kalitesini devamlı yükselterek bundan sonraki maçlara da oyun anlamında aktarmak istiyoruz. Biz bu şekilde oynamayı sürdürürsek, sonuç da otomatikman gelecektir. Lig uzun bir maraton. Bu maç için üzüldük."

Gürsel, hep daha iyisini yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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