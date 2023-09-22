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Spor

Mustafa Gürsel: Geliştirmemiz gereken birçok şey var

Trendyol 1. Lig mücadelesinde Ümraniyespor, deplasmanda Eyüpspor'a 2-0 mağlup oldu. Ümraniyespor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA22 Eylül 2023 Cuma 23:22 - Güncelleme:
Mustafa Gürsel: Geliştirmemiz gereken birçok şey var
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Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, geçen haftaya göre daha mücadeleci bir görüntü sergilediklerini dile getirerek, "Toparlanacağız ve taraftarımıza daha iyi bir Ümraniyespor izleteceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Oyun olarak bir önceki haftaya göre mücadele anlamında daha iyiydik. Geliştirmemiz gereken birçok şey var. Oyunu kontrol eden, pas yapan, rakibin üzerine giden bir takım olmak istiyoruz. Bunları başardığımızda istediğimiz Ümraniyespor'u sahaya yansıtacağız. Bunları söyleyerek değil, uygulayarak başarmamız gerekiyor. Bugün maça İyi başladık. İyi de bir pozisyon yakaladık. Gol yapabilseydik, oyunun seyiri çok daha farklı olacaktı. Caner'in bireysel yeteneği ile sağladığı bir gol yedik ve geriye düştük. Maçın belli bölümünde top bizde kaldı ama geriden oyun kurma açısından sorunlar yaşıyoruz. Eyüpspor gibi ligin zirvesinde olan bir takıma karşı oynadığınızda daha az hata yapıp bulduğunuz fırsatları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Toparlanacağız ve taraftarımıza daha iyi bir Ümraniyespor izleteceğiz" diye konuştu.

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