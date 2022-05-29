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Spor

Mustafa Gürsel: Önümüzde 90 dakika kaldı

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ikinci maçında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek finale yükselen Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA29 Mayıs 2022 Pazar 19:09 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ikinci maçında, Eyüpspor'u 3-0 yenerek finale yükselen Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Önümüzde 90 dakika kaldı, o maçı kazanırsak her şeyin anlamı daha çok olacak." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın camia ve şehir adına şu ana kadar ki en önemli maç olduğunu vurgulayan Gürsel, şöyle konuştu:

Şimdi kazandık, böyle maçları oynamak kolay değil. Oyunsal anlamda bu maçları her hafta oynamıyorsun. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi en önemli maçımız perşembe günü. O gün yapacağımız maç süper lig kapısına gelmişken inşallah bize nasip olur. Elimizden geleni yine yapacağız. Artık çok söyleyecek bir şey yok. Önümüzde 90 dakika kaldı, o maçı kazanırsak her şeyin anlamı daha çok olacak. Bunun bilincindeyiz, artık çıkmak için bu kadar gelmişken inşallah Allah bize nasip eder.

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