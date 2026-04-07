  • Mustafa Gürsel: Son dakikaya kadar hedefimizi kovalayacağız
Spor

Mustafa Gürsel: Son dakikaya kadar hedefimizi kovalayacağız

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sarıyer ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA7 Nisan 2026 Salı 17:32 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında konuk ettiği SMS Grup Sarıyer ile 0-0 berabere kalan Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Her hafta puan sıralamasındaki yerimizi kontrol ederek son dakikaya kadar hedefimizi kovalayacağız." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gürsel, son dönemdeki tüm maçlarında puan ya da puanlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her hafta düşündüğümüz gibi güzel geçerse play-off'un içinde bitiririz. Ama maçlarımız kolay değil, ligin çok sonuna bakmadan artık bu maç da bitti. Tamamen Bodrum maçına odaklanacağız. Arka arkaya yolculuk yapacağız, takımı en iyi şekilde dinlendirip Bodrum'da sahaya çıkacağız. Yine elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bakalım inşallah oradan da puan ya da puanlarla döneriz. Her hafta puan sıralamasındaki yerimizi kontrol ederek son dakikaya kadar hedefimizi kovalayacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kendi sahamızda 3 puan kazanmak isterdik ama olmadı."

ÖNERİLEN VİDEO

Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet çarkı patladı! Valizlerden milyonlar fışkırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
