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Mustafa Kaplan: Çok ses getireceğiz

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Galibiyet parolasıyla maça hazırlandıklarını söyleyen Kaplan, "Hafta içi dersimize iyi çalışmıştık. Kazanmak üzerine planlarımızı yapmıştık. Bugün iyi oynayan bir oyuncu grubum vardı. 67 tyane de pozisyon vardı bunlardan bir tanesini gole çvirsek 34 puan alabilirdik. bugün hakkımız 3 puandı bizim: Bir şanssızlık var üstümüzde, topu kalenin içine atamadık. Gerçi ilk kez bir maçta gol yemedik. Akan oyunu devam ettiren bir oyuncu grubumuz var. Maçın başında şanssız bir şekilde Fabricio'yu kaybettik ama Berat yerine girip, muhteşem oynadı. Başkanımıza hediye etmek istiyordum bu maçı. Ben bu kulüpte yaklaşık 10 yıl çalıştım. Arkamızdaki duruşuna layık olmak istedik. Biraz daha dikkatli olsak kazanabilirdik. Pozisyon bulduk ama atamayınca kazanamıyorsun. Bugünkü oyunun hakkı bizimdi, bir tane atmamız lazımdı. Son 8 dakikada 10 kişi kaldık, ona rağmen iyi bir oyun vardı." dedi.

"ÇOK SES GETİRECEĞİZ!"

Elindeki oyuncu grubuyla çok iyi işler yapacağını söyleyen Mustafa Kaplan, "Oyuncularımızın hibçirinde baskı yok ve nereden geldikleri belli zaten. Biz bu oyuncu grubuyla ligde çok ses getireceğiz. Ama sabretmek gerekiyoer. Aceleci olmamız gerekiyor. iz ismimiz gibi genç, dinamik ve diri bir takımız, bir tek galibiyet alamadık, bundan sonra şansları değerlendirip galibiyetlere başlayacağız. Galatasaray'ın büyüklüğünü biliyoruz ama Gençlerbirliği'nin büyüklüğü de bugün oynadığı oyunla ortada." ifadelerini kullandı.

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