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Mustafa Kaplan: Erken gol dengemizi bozdu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

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Mustafa Kaplan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarının başında yedikleri golün kendilerini moral olarak düşürdüğünü belirtti.

Kaplan, maçın genelinde iyi bir futbol ortaya koyduklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Maçın geneline baktığınız zaman devreyi 1-0 önde kapattık ve bir avantaj yakaladık. İkinci yarının başında erken yediğimiz gol, takım savunması ve moral olarak bizi geriye düşürdü. Çıkarken kaptırdığımız bir topla da ikinci golü yedik ve moral olarak düştük ama biz oynadığımız oyundan memnunuz. Bir sonraki maçımızı düşünerek üçer sarı kartları olduğu için Ante ile Boyd'u çıkarmak zorunda kaldık. 2-1'den sonra üçüncüyü de yiyebilirdik, ikinciyi de atabilirdik. Önümüzde hayati bir Sivas maçı var ve bu maça odaklanacağız. Bu ligde kalacağız. Biz iyi bir takımız, şanssız iki gol yedik ve mağlup olduk. Artık önümüzdeki Sivas maçına tamamen odaklanacağız. Medipol Başakşehir'i tebrik ederim."

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