Sezon başında Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed, gösterdiği performansla dikkat çekmişti. Mısırlı oyuncu, geçtiğimiz hafta Nantes'ın, Toulouse ile oynadığı karşılaşmada Nantes formasındaki bazı semboller nedeniyle forma giymek istememesinin ardından kulüp tarafından maç kadrosuna alınmadı.

MISIRLI GOLCÜ AÇIKLAMALARDA BULUNDU



Konu hakkında açıklama yapan Muhammed: "Polemik yaratmak istemiyorum ama durumumu belirtmek zorundayım. Ben tüm farklılıklara, tüm inançlara saygı duyuyorum. Bu saygı başkalarına olduğu kadar kendi kişisel inançlarıma da saygıyı içerir. Köklerim, kültürüm, inançlarım göz önüne alındığında, bu olaya katılmam mümkün değildi. Umarım kararıma ve bu konuda polemik yaratmama isteğime saygı duyulur ve herkese saygılı davranılır." şeklinde konuştu.

NANTES'TAN MUHAMMED'E PARA CEZASI

Fransız kulübü, yaşanan olay sonrasında Mısırlı golcüye para cezası verdi. Ayrıca Fransız ekibinin Mustafa Muhammed'in kiralık sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sezon sonunda Galatasaray'a döneceği bildirildi.

MUHAMMED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mustafa Muhammed, bu sezon tüm kulvarlarda 48 kere Nantes forması giyerken bu karşılaşmalarda toplamda 11 gol 5 asistlik performans gösterdi. Yıldız futbolcu 2.839 dakika sahada kaldı.