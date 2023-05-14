Mustafa Muhammed, Toulouse maçının kadrosuna alınmadı

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse deplasmanına konuk olacak olan Nantes'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Nantes'ın, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed bu maçta kadro dışı kaldı. Mısırlı golcü, LGBT+ sembolü içeren formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı.

Nantes'ta bu sezon toplam 49 maçta süre alan Mustafa Muhammed, 11 gol attı ve 4 asist yapmıştı.

OKAN BURUK KAMPTA GÖRMEK İSTİYOR

Sezon sonunda Nantes'tan ayrılacak Mısırlı golcü Muhammed'i yaz kampında görmek isteyen teknik direktör Okan Buruk golcü oyuncunun performansına göre takımda kalıp kalmaacağına karar verecek.