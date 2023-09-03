Mustafa Muhammed'in performansı alkış aldı

Galatasaray'dan, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın yolunu tutan Mustafa Muhammed, yeni takımında adeta şov yapıyor.

4 MAÇTA 4 GOL

4 lig maçında 4 kez rakip fileleri havalandıran Mısırlı forvet, gol krallığında ise zirveye oynuyor. Yıldız santrfor, bu süre içerisinde takımının attığı 5 golün 4'üne direkt katkı verdi.

5.75 MİLYON EURO ÖDENDİ

Ancak Nantes, 25 yaşındaki futbolcunun üst düzey performansına rağmen 4 maç sonunda 2 puanda kaldı. Nantes, Mustafa Muhammed'in bonervisi için Galatasaray'a 5.75 milyon Euro bonservis ödemişti.