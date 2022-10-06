Mustafa Özat: Volkan Demirel ve ekibiyle yeni bir sayfa açtık

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki ilk galibiyetini teknik direktör Volkan Demirel'in takımın başında çıktığı ilk resmi maçta 8. haftada alan Atakaş Hatayspor, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.



Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Hatayspor, bir haftasını bay geçtiği ligde 7 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18. sırada bulunuyor. Bu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol gören bordo-beyazlı ekip, rakip fileleri ise 4 kez havalandırabildi.

Tek galibiyetini, göreve geldiği ilk maçta Volkan Demirel yönetiminde geçen hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a karşı alan Hatay ekibi, çıkışa geçmek istiyor.

Hatayspor, ligin 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor'u yenerek iç sahada da ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

"VOLKAN DEMİREL VE EKİBİNİN TAKIMA DOKUNUŞLARINI HİSSETTİK"

Kulüp başkan vekili ve basın sözcüsü Mustafa Özat, AA muhabirine, Sivasspor'u yenerek galibiyet hasretine son vermelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Lige kötü bir başlangıç yaptıklarını aktaran Özat, artık yeni teknik direktörleri Volkan Demirel ve ekibiyle kendilerine yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Özat, geçen hafta Sivasspor karşısında takımın güzel bir oyun sergilediğini anlatarak, "Allah'a şükürler olsun gerçekten 6 maçtan sonra 1 puanla girdiğimiz geçen haftada Volkan Demirel ve ekibinin takıma dokunuşlarını hissettik. Futbolcuların reaksiyonunu da görmüş olduk. 41. dakikadan sonra 10 kişi kalan takımımız, puana inanılmaz ihtiyacı olan, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden Sivas'tan 3 puan almanın mutluluğunu sağ olsunlar bize yaşattılar." diye konuştu.

Mustafa Özat, ligde bulundukları yerden memnun olmadıklarını ve hedeflerine ulaşmak için yönetim olarak çaba göstereceklerini vurguladı.

"LİGDE HİÇ ALIŞIK OLMADIĞIMIZ BİR YERDEYİZ"

Alanyaspor karşısında da galip gelmek istediklerini dile getiren Özat, "Şu an ligde hiç alışık olmadığımız bir yerdeyiz. İnanın puan durumuna bakmak istemiyoruz. Bütün yönetim kurulumuz da bu şekilde. Sağ olsun onursal başkanımız Lütfü Savaş ile sürekli istişare ederek ve onun yönlendirmeleriyle önümüzü daha da aydınlık etmek için uğraşıyoruz. Bu haftaki maçı almak istiyoruz. Alanyaspor da bulunduğu kaostan kurtulmak istiyor. Biz Volkan hocamız ve ekibiyle iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah kendi evimizdeki ilk galibiyeti de alarak taraftarlarımıza 3 puan armağan ederiz." ifadelerini kullandı.

HEDEF, LİGİ İLK 10 İÇİNDE BİTİRMEK

Sezon başında belirledikleri ligi ilk 10 içinde bitirme hedeflerini sürdürdüklerini aktaran Özat, şunları kaydetti:

"Sezon başında ilk 10 dediysek bugün de ilk 10'u değerlendiriyoruz. Başlangıç güzel olmadı, sonuç güzel olsun. Başlangıçlar çok çabuk unutulur yeter ki bu hafta geçen haftaki gibi başarımız devam etsin. Korku dolu tünelden çıkarak Hatayspor'un son 2 yıldaki layık olduğu puan sıralamasındaki yerine dönmesini sağlayıp oradan ufuklara bakmak istiyoruz. Amacımız bu ama oraya gelmek için galibiyetler almak gerekir. Bunlar istemekle olmuyor, çalışarak oluyor."

Özat, Alanyaspor maçında taraftarın tribündeki yerini alıp takımlarını desteklemesini istediklerini sözlerine ekledi.