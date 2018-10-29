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Mustafa Pektemek: Bu maç inşallah yeni bir başlangıç olur

Rizespor'a 2 gol birden atan Beşiktaş'ın sürpriz golcüsü Mustafa Pektemek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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2 gol atarak gecenin yıldızlarından biri olan Mustafa Pektemek, 4-1 kazandıkları Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
 
İşte Mustafa Pektemek'in yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:
 
"Baya uzun zaman olmuştu Süper Lig'de ilk 11'de çıkmayalı. Bekledim, sabrettim, çalıştım. Hocam şans verdi, ben de elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarımın yardımıyla goller attım. Son dönemde hem Avrupa'da hem ligde kaybettiğimiz puanlar sonrası özgüven lazımdı. Bu maç inşallah yeni bir başlangıç olur. Bir maçta olacak iş değil ama başlangıç olur inşallah bizim için. Önümüzde Başakşehir maçı var kazanmamız gereken. Bu maç, o kritik maç öncesinde bize moral oldu."
 
Takım arkadaşlarım da benim golüme, benim kadar sevindi. Onların sayesinde ve yardımlarıyla gerçekleşti goller."

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