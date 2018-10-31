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Mustafa Pektemek: Nöbetçi golcü değilim

Beşiktaş’ın Ç.Rize maçında iki gol atan 30 yaşındaki forveti, “Bekledim, sabrettim, çalıştım. Şans bulunca da değerlendirdim. Nöbetçi golcü değilim. Fırsat tanınırsa takıma daha fazla katkı vereceğime inanıyorum” dedi.

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BEŞİKTAŞ’TA Şenol Güneş’in göreve gelmesinden sonra fazla şans bulamayan ve gelen yabancı forvetlerin gölgesinde kalan Mustafa Pektemek, 2 gol attığı Çaykur Rize maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. 30 yaşındaki forvet, “Uzun bir aradan sonra şans bulduğum bir karşılaşmada 2 gol atmak beni çok mutlu etti. Umarım böyle devam eder” dedi.

GOLLERİME DEVAM EDECEĞİM

Kendisine nöbetçi golcü yakıştırması yapılmasına karşı çıkan Pektemek, “Ben nöbetçi golcü değilim. Süper Lig maçında oynamayalı çok olmuştu. Bugünleri bekledim, sabrettim, çalıştım. Hocam şans verdi, de elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarımın yardımıyla goller attım. Fırsat tanınırsa gelecekte de takıma daha fazla katkı vereceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

NEGREDO’DAN TEBRİK MESAJI

Süper Lig’de 1247 gün sonra ilk 11’de sahaya çıkan Mustafa Pektemek, daha önce Avrupa kupalarında 21 dakika süre alabilmişti. Everton’a giden Cenk Tosun’dan sonra Vodafone Park’ta gol atan ilk Türk oyuncu olan santrafor, Kartal’a da uğurlu geliyor. Siyah-Beyazlılar, Mustafa’nın gol attığı son 7 maçın tamamını kazandı. Öte yandan Al Nasr’a giden Negredo, “Bravo” mesajı atarak Pektemek’i kutladı.

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