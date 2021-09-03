Mustafa Reşit Akçay: Hedef TFF 1. Lig'de kalıcı olmak

AA 3 Eylül 2021 Cuma 19:13 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 19:13

Körfez ilçesindeki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, geçen sezon TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıktıklarını hatırlatarak, bu sezon ilk maçlarda ligi anlamaya ve algılamaya çalıştıklarını söyledi.

Algı sürecini taktik çalışmalarla gidermeye çalıştıklarını, bunun da bir süre aldığını ifade eden Akçay, "Oynadığımız ligde karşılaştığımız dirençler, Süper Lig direncinden daha etkili diye düşünüyorum. Çünkü üst ligden takımlar dolu geldi, alttan gelenler de dolular. Zor bir alandayız. Ligde bu yıl kalıcı olmaya çalışacağız. Şampiyonluk hasreti ve duygusu hepimizin içinde var. Bu duygu, taraftarımızda da olsun. Ama şampiyonluk yakalanamayabilir. Ligde kalıcı bir yılı yaşayabiliriz." diye konuştu.



Akçay, 12 Eylül'de deplasmanda Beypiliç Boluspor'la yapacakları maçtan puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getirerek, ligde ilk 5 maçlık fikstürün kendilerini zorladığını kaydetti.

Karşılaşacakları sorunları çözmek için akılcı yollar izlemeleri gerektiğini aktaran Akçay, "Beypiliç Boluspor ve sonraki Balıkesirspor maçıyla 8-9 puan, bunlar bizim için ideal, ilk 5 maçı bu şekilde tamamlayabilirsek ondan sonra yolumuzun daha açık olacağını düşünüyorum. Balıkesirspor maçıyla da bay geçeceğimiz dönem var. Bu arada çok iyi hazırlık yapacağız. Mevlüt Erdinç'in gelmesi ve sakat oyuncularımızın iyileşmesi bize katkı sağlayacak. O zaman daha iyi önümüze bakabiliriz. Bu ligde 1 puan altın, 3 puan elmas değerinde." ifadelerini kullandı.



Mustafa Reşit Akçay, şu anda transfer konusunda bir önerileri bulunmadığını, ancak yönetim kurulunun yatırım amaçlı oyuncu transfer etmek istemesi halinde kendilerine sunulacak oyuncuları inceleyerek görüş bildirebileceğini dile getirdi.

