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Spor

Mustafa Reşit Akçay: Yeterince konsantre değildik

Spor Toto 1'inci Lig 13'üncü hafta karşılaşmasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

DHA21 Kasım 2021 Pazar 17:30 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 17:30
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Kocaelispor Teknik Sorumlusu Mustafa Reşit Akçay, "Yeterince konsantrasyonumuzun olmaması, ilk yarıyı kötü bir saha duruşuyla sonuçlandırmamıza neden oldu. İkinci yarı bunu değiştirmek istedik. Başarılı ataklarımız olmasına rağmen tam organize olamadığımız için bunları da golle sonuçlandırmak mümkün olmadı. Dediğim gibi kötü bir müsabaka oynadık. Oyuncularım bunu telafi edecek yeteneğe sahip. Bundan sonraki müsabakalarda bunun telafisini yapabiliriz" dedi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Mustafa Gürsel ise, "Maçı kazanmak istiyorduk ve başardık. Bizim için önemli bir maçtı. Kolay olmadı. Maçın geneline bakarsak ilk yarıda iki, üç net pozisyonumuz var. Bunları değerlendirebilseydik. Daha rahat devreye girebilirdik. Kontrollü bir oyun oldu. İkinci yarıda hızlı çıkışlarımız oldu. Pozisyon öncesi son pasları bulamadık. İyi kullansak pozisyonlar gol olacaktı. Stoperimiz Lokman'ın omzu çıktı, ona da geçmiş olsun diliyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da devamı gelir" diye konuştu.

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