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Spor

Mustafa Reşit Akçay'dan iyi haber

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda iyileşme gözlendiği bildirildi.

AA26 Haziran 2021 Cumartesi 19:07 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 19:07
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KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçay'ın, solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yoğun bakım ünitesinde takip edildiği belirtildi.

Akçay'ın durumunda bu sabah itibarıyla kısmen de olsa düzelme izlendiği, solunum desteği ihtiyacında azalma olduğu vurgulanan açıklamada, "Hastamız halihazırda oksijen desteği ile solunumunu idame ettirebilmekte ve kendisiyle iletişim kurulabilmektedir. Hastamızın durumunda iyileşme gözlenmekle birlikte, yoğun bakım ihtiyacı devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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