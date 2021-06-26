Mustafa Reşit Akçay'dan iyi haber

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 19:07 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 19:07

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçay'ın, solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yoğun bakım ünitesinde takip edildiği belirtildi.

Akçay'ın durumunda bu sabah itibarıyla kısmen de olsa düzelme izlendiği, solunum desteği ihtiyacında azalma olduğu vurgulanan açıklamada, "Hastamız halihazırda oksijen desteği ile solunumunu idame ettirebilmekte ve kendisiyle iletişim kurulabilmektedir. Hastamızın durumunda iyileşme gözlenmekle birlikte, yoğun bakım ihtiyacı devam etmektedir." ifadesine yer verildi.