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Spor

Mustafa Reşit Akçay'dan, Sedat hakkında açıklama!

Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının 68. dakikasında Ismael Diomande ile ikili mücadelesinde başına darbe alan Sedat Ağçay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından korkutan bir açıklama yaptı. Akçay, konuyla ilgili olarak 'Sedat Ağçay'ın kırığı olduğu bilgisi geldi.' dedi.

13 Mart 2020 Cuma 23:25 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 23:25
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Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Ankaragücü, 26. hafta maçında ateş hattındaki en önemli rakiplerinden Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Başkent ekibi, 23 puana yükselirken, Ünal Karaman'lı Çaykur Rizespor 25 puanda kaldı.

Mücadelenin 68. dakikasında Ismael Diomande ile ikili mücadelesinde başına darbe alan Sedat Ağçay, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu korkutan görüntünü ardından tecrübeli futbolcunun durumu merak konusu oldu.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY AÇIKLADI!

Başkent ekibinin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, maçın ardından korkutan bir açıklama yaptı. Akçay, konuyla ilgili olarak "Sedat Ağçay'ın kırığı olduğu bilgisi geldi. Yine de MR'a bakmamız lazım. Açıklamaların ardından ben de hastaneye yanına gideceğim." dedi. 

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