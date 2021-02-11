Mustafa Yılmaz: İnşallah Antalyaspor'umuz şampiyon olur

DHA 11 Şubat 2021 Perşembe 20:53 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 20:53

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Demir Grup Sivaspor'u 1-0 yenip, kupada yarı finale yükselen Antalyaspor'da Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, maçın arından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir üst tura yükseldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Yılmaz, "Dün Antalya takımlarımızdan Alanyaspor, Galatasaray'ı geçerek bir üst tura çıktı.

Bizde bugün Sivas'ta Sivasspor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldik. Önümüzdeki maçımız yine iki Antalya takımı arasında olacak. Hak eden inşallah Antalya'dan şampiyon olur. Ben Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Bundan sonraki lig maçlarında başarılar diliyorum. Gerek Antalyaspor, gerekse Alanyaspor Süper Lig'de kardeş takımlardan bir tanesi. Geçen senede yine Sivasspor'u Antalya'da oynadığımız maçta geçerek bir üst tura yükselmiştik. Alanyaspor'da Galatasaray'ı geçerek yükselmişti ama biz bir sonraki yarı finalde kaybetmiştik. İnşallah bu sene Antalya'dan Antalyaspor'umuz şampiyon olur ve kupayı alır" dedi.