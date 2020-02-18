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  • Mustafa Yücedağ kimdir? Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ kaç yaşındaydı?
Spor

Mustafa Yücedağ kimdir? Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ kaç yaşındaydı?

Mustafa Yücedağ kimdir? Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Mustafa Yücedağ hakkında araştırmalar hız kazandı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ 25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Ajax, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Galatasaray formaları giymişti. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını üstlenmişti.

18 Şubat 2020 Salı  12:03 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:03

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu haberin ardından Mustafa Yücedağ hakkında araştırmalar da hız kazandı. Mustafa Yücedağ kimdir? Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ'a dair merak edilenleri sizler için derledik.

GALATASARAY'IN ESKİ FUTBOLCUSU MUSTAFA YÜCEDAĞ KİMDİR?

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Ajax, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Galatasaray formaları giymişti. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını üstlenmişti. 

KULÜP KARİYERİ

Hollanda'da büyüyen Mustafa Yücedağ, Ajax'ta profesyonel olmuştur. Birçok kulüpte oynamış ancak sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmıştır.

Galatasaray'da ikinci Mustafa Denizli dönemininde oynamış ve 1991-1992 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynayan kadroda yer almıştır. 1992-1993 sezonunda Karl-Heinz Feldkamp tarafından antrenmandan kovulunca Galatasaray'dan ayrılmıştır. A millî takımda ise 1990 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynamıştır.

Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde Frank Rijkaard'ın tercümanlığını yapmıştır.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Mustafa Yücedağ 9 kez A Milli, 1 kez de ümit millî takım forması giymiştir.

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