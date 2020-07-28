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Spor

Mustafa Yumlu Denizlispor'da kalmak istiyor

Denizlispor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Mustafa Yumlu, yeşil siyahlı takımda kalmak istediğini açıkladı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 15:11 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 15:11
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Mustafa Yumlu yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını ve Denizlispor'da çok mutlu olduğunu kaydetti.

Takım olarak ligde kaldıklarını belirten Yumlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kim ne derse desin bu başarıdır. Denizlispor'da çok mutluyum. Takımı yarı yolda bırakıp giden kaleci Adam Stachowiak ve Barrow ayıp ettiler. Yönetim kurulu bu süreçte elinden geleni yaptı. 96 gün boyunca pandemi döneminde kimse ne yediniz, ne içtiniz diye sordu mu? Bugün 4 büyükler olarak adlandırılan takımlarda bile oyuncular paralarını alamadı. Buradan camiaya seslenmek istiyorum. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Sözleşmemi Denizlispor'la yenilemek istiyorum. Burada mutluyum. Futbolu Denizlispor'da bırakmak isterim."

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