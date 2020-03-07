Mustafa Yumlu: ''Puan alacağımıza çok emindik''

07 Mart 2020 Cumartesi 22:57 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 22:57

Yukatel Denizlispor'un savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, Fenerbahçe ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Yumlu karşılaşam sonrası kazandıkları penaltıdan önce dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yanına gitmesi hakkında "Dördüncü hakemin yanına gittim. Penaltı var mı diye sordum, sonradan penaltı olduğunu söylediler." açıklamasını yaptı.

3 PUAN HAK ETTİK

Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Yumlu "Fenerbahçe'nin son haftalarda kötü bir gidişatı vardı. Bizim de vardı ama geçen hafta kazandık. Biz puan alacağımızdan çok emindik. Sadece oyun disiplininden kopmamayı hedefledik. Çok üzgünüm, bilmiyorum ama Fenerbahçe'ye pozisyon vermeden iki gol yedik. Hugo Rodallega atsa maç 3-1 olacaktı. 3-4 gol atabileceğimiz bir maçtı ama olmadı." ifadelerini kullandı.

Mustafa Yumlu ayrıca "Fenerbahçe, Türkiye'nin dört büyük camiasından biri. Ancak son dakikada attıkları gole bu kadar seviniyorlarsa, demek ki çok iyi şeyler yapmışız. Üç puanı hak ettik. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum, onların yarışta olması lazım. Bizim hedefimiz ligde kalmak." diye konuştu.