21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Yumlu'dan maçın hakemine büyük tepki

Denizlispor'un tecrübeli stoperi Mustafa Yumlu, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını kaydeden Yumlu, "Çok uzun bir sakatlıktan çıktım, bugün ilk defa 11'de oynadım. Takım için savaştım ama sonuç için üzgünüz. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Aynı pozisyon Fenerbahçe'ye olsa, Fırat Aydınus penaltı verirdi. Bize vermedi" dedi.

Penaltılarının verilmediği yönünde isyan eden Mustafa, "Zanka, beni çekti, vurdu, ayağıma çelme taktı. İnanamıyorum. Luiz Gustavo'nun müdahalesi var. Fırat Hoca'ya sorduk, ceza sahası içinde olsa bakacakmış ama ceza sahası dışındaymış. Gustavo'nun kendisi bile faul olduğunu söyledi. Biz Anadolu takımıyız diye mi bunu yapıyorlar? Yoksa Fenerbahçe yarıştan kopmasın diye mi bunu yapıyorlar? Altın terimiz bunlarla gidiyor. O penaltıyı nasıl vermez ya?" ifadelerini kullandı.

Afrikalı katılımcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Reis’ diye seslenerek sarıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den o iller için kuvvetli yağış uyarısı

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Gri listede aranıyorlardı! İkna yoluyla teslim oldular

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Kaçarken hastaneyi talan ettiler! Teröristbaşı detayı dikkat çekti

Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Fenerbahçe'nin deplasman keyfi

Fenerbahçe'nin deplasman keyfi

Eşiyle kavga etti! Sonrası korkunç...

Eşiyle kavga etti! Sonrası korkunç...

Lübnan'da protestolar etkili oldu: Bakan maaşları yüzde 50 azaltılacak

Lübnan'da protestolar etkili oldu: Bakan maaşları yüzde 50 azaltılacak
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

YPG/PKK tahrip ettiği hastane önüne teröristbaşı posteri asmış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA