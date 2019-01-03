Mustafa’ya Sivas talip
ROBİNHO’YU Başakşehir’e satan ve ikinci devre öncesinde güç kaybeden Demir Grup Sivasspor, transfer hamlelerine başladı.
- StarSpor
ROBİNHO’YU Başakşehir’e satan ve ikinci devre öncesinde güç kaybeden Demir Grup Sivasspor, transfer hamlelerine başladı. Kırmızı-Beyazlı ekibin, Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek’e talip olduğu öğrenildi. Sivasspor yönetiminin, Başkan Fikret Orman’ı arayarak golcü oyuncuyu resmen istedi.
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