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Spor

Mustapha Yatabare gol sayısını 5'e yükseltti

Süper Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor'da Mustapha Yatabare, gol sayısını 5'e yükseltti.

IHA12 Kasım 2022 Cumartesi 17:05 - Güncelleme:
Mustapha Yatabare gol sayısını 5'e yükseltti
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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Hangi Kredi Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Sivasspor'un futbolcusu Mustapha Yatabare, Ümraniyespor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da 1 gol de deneyimli futbolcu Mustapha Yatabare'den geldi. Maçın 31. dakikasında Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımına eşitliği sağladı.

36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı. Malili futbolcu 5 golün 3'ünü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

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