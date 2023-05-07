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Spor

Mustapha Yatabare tokat attı, kırmızı gördü

Ümreniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare kırmızı kart gördü. İşte detaylar...

7 Mayıs 2023 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Mustapha Yatabare tokat attı, kırmızı gördü
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Süper Lig'de küme mücadelesi veren Ümraniyespor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda ceza sahası bir anda karıştı. O bölgede Sivaslı futbolcu Mustapha Yatabare ile Ümraniyesporlu Glumac tartışma yaşadı. Glumac, Yatabare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Golcü oyuncuya Hakem Burak Şeker önce sarı kart gösterdi.

Bir süre VAR'ı dinleyen Burak Şeker, VAR koltuğunda oturan Mustafa Öğretmenoğlu'nun uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu detaylı bir şekilde inceleyen hakem Burak Şeker, Sivassporlu Yatabare'ye Glumac'a yaptığı hareket sonrası direkt kırmızı kart gösterdi.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Direkt kırmızı kartta en az 2 maç ceza alması beklenen Mustapha Yatabare'nin Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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