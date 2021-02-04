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  • ''Müthiş bir takım...'' Abdullah Avcı'dan övgü dolu sözler: Harikalar!
Spor

''Müthiş bir takım...'' Abdullah Avcı'dan övgü dolu sözler: Harikalar!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Denizlispor maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi. Oyuncularının fikstür nedeniyle çok yorgun olduğunu belirten Avcı, 'Müthiş bir takıma sahibim. Diğer maça hazırlanmamız lazım.' diye konuştu.

04 Şubat 2021 Perşembe 22:13 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:13
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Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Bunlar hep ispat maçları. Çok ağır maçlardan çıktık. Biri finaldi, diğeri de liderle deplasman maçı... Müthiş bir takıma sahibim aslında... İş ahlakı olarak harikalar. Bazen günleri bile karıştırıyoruz. Bunlar çok zor maçlar. Bakasetas için başlangıç çok güzel. Kamil Ahmet hiç sırıtmadı. Yunus ilk kez oynadı. Afobe'nin kulübedeki heyecanı... Bunlar çok güzel şeyler. Bizim sıralamada olmamız gereken yerler buraları... Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum. Taraftarlar, Trabzonluların müthiş enerjileri var. Bize olan desteklerini sürdürsünler.

"BU OYUN PLAY STATİON DEĞİL"

Başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Oyuncu grubu ne veriyorsak uyguluyorlar. Ama öğrenmeye açıklar... Bu oyun Play Station değil. Öyle çabuk olmuyor. Burası Trabzonspor. Kolay değil bu işler. Şu an yorgunuz. Hemen dinlenmeye geçip diğer maça hazırlanmamız lazım.

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