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Müthiş gelir! Galatasaray kasasını doldurdu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, 2018-2019 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Riad Bajic'in 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Galatasaray, 47. dakikada Sofiane Feghouli ve 64. dakikada Henry Onyekuru'nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray ligde puanını 69'a çıkartırken, Medipol Başakşehir 66 puanda kaldı. Rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-kırmızılı takım, sezonun bitmesine bir hafta kala üst üste 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Ligde 22. kez zirvede

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

Sarı-kırmızılı takım, 61. sezonu oynanan ligde 22. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu rekoru geliştirdi.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren Galatasaray, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 3'e yükseltti.

Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez yer alacak

Galatasaray, Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak tarihinde 16. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı takım, 7. kez Şampiyonlar Ligi gruplarında eleme oynamadan direkt olarak yerini alacak.

15 futbolcunun ilk şampiyonluğu

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 28 futbolcunun 15'i kariyerlerinde ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mbaye Diagne, Henry Onyekuru, Badou Ndiaye, Marcao, Christian Luyindama, Kostantinos Mitroglou, Emre Akbaba, İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan, Süper Lig'de ilk kez şampiyonluk gördü.

Galatasaray kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera ise ligde 5. kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Kasasını doldurdu

Galatasaray, Süper Lig'de kazandığı şampiyonlukla önemli bir gelirin de sahibi oldu.

Ligde mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans primini de kasasına koydu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.

TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile karşılaşacak

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak sezonu iki kupayla kapatan Galatasaray, TFF Süper Kupa'da da mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Kupa maçında, Süper Lig'den küme düşen Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, o müsabakayı da kazanması halinde 2019 yılını 3 kupayla tamamlamış olacak.

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