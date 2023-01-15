Mykhailo Mudryk, Londra'nın mavi tarafını seçti!

Kulüpten yapılan açıklamada, Mudryk'in bonservis bedeli konusunda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'le anlaşma sağlandığı ve 22 yaşındaki oyuncuyla 8,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, ara transfer sezonunda Atletico Madrid'den Joao Felix, Molde'den David Datro Fofana, Monaco'dan Benoit Badiashile ve Vasco da Gama'dan Andrey Santos'u transfer ederek kadrosunu güçlendiren Chelsea, Mykhailo Mudryk için 70 milyon avro bonservis bedeli ödedi. İngiltere ekibi, kontratta belirlenen koşulların yerine getirilmesi halinde Shakhtar Donetsk'e 30 milyon avro fazladan ödeme de yapacak.

Avrupa futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Mudryk, bu sezon kulüp kariyerinde 18 karşılaşmada 10 gole imza attı. Ukrayna Milli Takımı'nda 8 maçta forma giyen kanat oyuncusu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 3 gol ve 2 gol pası kaydetti.