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Spor

Mykolenko'nun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile adı anılan Dinamo Kiev'in 20 yaşındaki stoper ve sol beki Vitalii Mykolenko için menajerinden açıklama geldi.

Sporx05.01.2020  18:32 - Güncelleme: 05.01.2020  18:32

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediğine dair haberler çıkan Dinamo Kiev'in genç stoperi Vitalii Mykolenko ile ilgili menajerinden açıklama geldi.

20 yaşındaki sol bek ve stoper oynayan Vitalii Mykolenko'yu Fenerbahçe'nin kiralık ve satın alma opsiyonlu olarak istediğine dair hem Ukrayna hem de Türk spor basınında çıkan haberleri değerlendiren FIFA menajeri Alaaddin Güven Memiş, "Haberleri biliyorum ancak doğru değil. Mykolenko hala çok genç. Onun Avrupa'ya gitmeye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Türk kulüplerinden, Ukraynalı başka oyunculara teklif var mı?" şeklinde soruya ise Memiş, "Hayır, şu ana kadar hiçbir teklif olmadı." yanıtını verdi.

Dinamo Kiev altyapısından yetişen Vitalii Mykolenko, bu sezon 25 maça çıktı ve 2 gol atıp 6 asist yaptı.

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